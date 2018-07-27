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Общество

Инспекторы ГИМС продолжают патрулировать водоёмы Псковской области

27 июля 2018 года, 15:23

В рамках месячника безопасности инспекторы Государственной инспекции по маломерным судам МЧС России по Псковской области ежедневно проводят патрулирования, в том числе совместные, с привлечением спасателей, журналистов, сотрудников полиции, представителей ВОСВОД и местных администраций. Главная задача проведения месячника безопасности - снижение гибели людей и несчастных случаев на водоемах. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного МЧС.

С начала летнего периода государственными инспекторами ГИМС МЧС России по Псковской области проведено 152 патрулирования.

В детских оздоровительных учреждениях и других организациях инспекторским составом ГИМС проведено 169 лекций по вопросам обеспечения безопасности на воде, охвачено более 6300 человек.

В настоящее время все 24 пляжа области, состоящие на учете в ГИМС МЧС России по Псковской области, прошли техническое освидетельствование и допущены к эксплуатации. Организовано выставление предупреждающих и запрещающих аншлагов с информацией о запрете купания в местах, опасных для купания.

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