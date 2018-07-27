Себежские автоинспекторы рассказали детям о типичных ошибках, которые они допускают

В летнее время сотрудники ОГИБДД МО МВД России «Себежский» проводят профилактическую работу с детьми. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного УМВД.

В школьном лагере МБОУ «Сосновоборская средняя общеобразовательная школа» автоинспекторы напомнили подопечным, как правильно вести себя на проезжей части, в автомобиле, на улице, во дворе и рассказали о типичных ошибках, которые допускают юные пешеходы. Особое внимание дорожные полицейские обратили на обеспечение безопасности велосипедистов. Собравшимся рассказали, что пересекать проезжую часть на велосипеде категорически запрещается. Кроме того, при переходе улицы не стоит пользоваться мобильным телефоном и наушниками.

Полученную информацию ребята закрепили, отвечая на вопросы викторины по Правилам дорожного движения. Они повторили значение дорожных знаков, разметки, сигналов светофора, а также требования по применению световозвращающих элементов.

Школьники поблагодарили стражей порядка за эту встречу и пообещали быть законопослушными участниками дорожного движения. В завершение урока гости подарили всем присутствующим сладкие подарки и световозвращающие наклейки.