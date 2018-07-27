Жительница Палкино в суде ответит за продажу некачественного и опасного алкоголя

В Палкино женщина подозревается в продаже алкоголя собственного производства, не отвечающего требованиям безопасности. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного СУ СК.

Из материалов уголовного дела следует, что в июне 2018 года подозреваемая продала по месту жительства в Палкино изготовленную в результате самогоноварения спиртосодержащую жидкость, не соответствующую требованиям безопасности жизни и здоровья при использовании в пищевых целях в связи с многократным превышением допустимой концентрации сивушных масел.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.