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Общество

Жительница Палкино в суде ответит за продажу некачественного и опасного алкоголя

27 июля 2018 года, 12:45

В Палкино женщина подозревается в продаже алкоголя собственного производства, не отвечающего требованиям безопасности. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного СУ СК.

Из материалов уголовного дела следует, что в июне 2018 года подозреваемая продала по месту жительства в Палкино изготовленную в результате самогоноварения спиртосодержащую жидкость, не соответствующую требованиям безопасности жизни и здоровья при использовании в пищевых целях в связи с многократным превышением допустимой концентрации сивушных масел.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.

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