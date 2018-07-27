Министр труда и социальной защиты Максим Топилин приехал в Псковскую область

Министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин 27 июля находится с рабочей поездкой в Псковской области. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе администрации региона.

В ходе однодневного визита он ознакомится с работой учреждений социальной сферы региона и проведет совещание по вопросам внедрения системы долговременного ухода за пожилыми и инвалидами на территории области.

Также запланирована двусторонняя встреча врио губернатора Псковской области Михаила Ведерникова и главы Минтруда Максима Топилина.