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Общество

Власти нашли способ смягчить последствия пенсионных изменений

27 июля 2018 года, 10:11

Партия «Единая Россия» обсуждает возможность предоставления россиянам пенсионных льгот не по выходу на пенсию, а по биологическому возрасту. Иными словами, пожилые люди смогут рассчитывать на льготы вне зависимости от того, достигли они пенсионного возраста или нет. Об этом заявил глава фракции и заместитель председателя Госдумы Сергей Неверов.

Среди таких льгот — проезд в общественном транспорте, субсидированные оплаты коммунальных услуг, капремонта и т.д, пишет РБК. Причем, по словам Неверова, дополнительных средств из бюджета не потребуется, поскольку деньги на это уже заложены. Их получают люди, вышедшие на пенсию с 55 и 60 лет. В ближайшее время депутаты ЕР намерены поднять обсуждение этой инициативы на региональном уровне.

19 июля Госдума приняла в первом чтении законопроект об изменениях пенсионной системы в России. Документ предусматривает повышение пенсионного возраста с 60 до 65 лет для мужчин и с 55 до 63 лет для женщин.

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