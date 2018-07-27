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Общество

Редкое астрономическое явление смогут увидеть жители Пскова вечером 27 июля

27 июля 2018 года, 10:07

27 июля на территории Псковского района рядом с монументом «Ледовое побоище», на горе Соколиха состоится астрономическое мероприятие «АстроПсков». Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

Вход на мероприятие бесплатный. Возрастных ограничений нет. Время проведения мероприятия с 20.00 по 01.00

Дата мероприятия обусловлена сразу двумя астрономическими событиями: полное лунное затмение (редкое явление, которое повторяется всего несколько раз в столетие) и великое противостояние Марса (повторяется не чаще, чем один раз в 15-17 лет).

Кроме наблюдения указанных выше событий в различные модели телескопов в программу мероприятия включены:

20.00 - 21.30 - Детская астрономическая площадка – по результатам которой все дети в возрасте от 5 до 10 лет в игровой форме получают знания о планетах Солнечной системы и достижениях советской космонавтики;

20.00 - 22.00 - Интерактивная астрономическая площадка – квесты, викторины, игры на астрономическую тематику;

20.00 - 23.00 - Астролекторий – выступление гостей астрофорума (количество и состав уточняется) в чередовании с видеорядом познавательных роликов, прямая видеотрансляция наблюдений Петра Митрофанова из Архыза – известного псковского любителя астрономии;

20.00 - 21.30 - Астрофотостудия – обучение первичным навыками астрофотографии в сочетании с фотовыставкой работ псковских любителей астрофотографии.

21.30 - 01.00 - Наблюдения в различные модели телескопов Полного лунного затмения и Великого противостояния Марса.

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