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Общество

Жителей Псковской области приглашают попробовать себя на службе в ОМОНе

27 июля 2018 года, 10:02

Росгвардия проводит отбор кандидатов на службу в отряде мобильном особого назначения. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе ведомства.

В ОМОН Отдела Росгвардии по Псковской области требуются кандидаты для замещения должностей:

- полицейский (боец)

- полицейский (водитель)

- полицейский (кинолог)

- младший инспектор-кинолог

Требования к кандидатам:

- мужчины до 35 лет;

- наличие образования не ниже среднего (полного) общего;

Предоставляется:

- полный социальный пакет для сотрудника и членов его семьи;

- льготная выслуга лет 1 год за 1,5;

- бесплатное медицинское обслуживание;

- денежное довольствие от 30 тысяч рублей.

Дополнительная информация по телефону: (8112) 72-15-75.

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