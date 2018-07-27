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Общество

Стругокрасненская прокуратура закрыла сайт, где продавали элитный алкоголь с доставкой

27 июля 2018 года, 09:40

Прокуратура Струго-Красненского района выявила интернет-сайт, на котором предлагалось приобрести дистанционным путем дубликаты алкогольной продукции элитных марок с доставкой. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе ведомства.

В силу требований Федерального закона «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртсодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» запрещается распространение информации, содержащей предложения о розничной продаже дистанционным способом алкогольной продукции.

Распространение таких предложений создает угрозу нравственности, здоровья, прав и законных интересов граждан, в связи с чем прокурор района обратился в суд с заявлением о признании информации, содержавшейся на интернет-сайте, запрещенной к распространению на территории Российской Федерации.

Решением Струго-Красненского районного суда Псковской области заявление прокурора удовлетворено. Доступ к сайту заблокирован.

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