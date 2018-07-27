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Общество

Следователь из Пскова получил медаль международного марафона «Белые ночи»

27 июля 2018 года, 09:26

22 июля Санкт-Петербурге прошел марафон, в котором приняли участие бегуны из Германии, Франции, Великобритании, Канады, США, Греции, Бразилии, Японии, Марокко, Кении и десятков других стран, а всего – более 3,5 тысяч человек, в числе которых был эксперт отдела криминалистики следственного управления Следственного комитета России по Псковской области Евгений Лубков. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного СУ СК.

Старт был дан на Дворцовой площади. Участники спортивного мероприятия преодолели дистанцию 42 км 195 м. Трасса марафона проходила по историческому центру Санкт-Петербурга, среди всемирно известных памятников истории и архитектуры, по живописным набережным Невы, Фонтанки, Крестовскому острову и Невскому проспекту.

Менее профессиональные любители бега попробовали свои силы в массовом забеге на 10 км.

Евгений Лубков, преодолев дистанцию 42 км 195 м, успешно финишировал и получил заслуженную медаль.

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