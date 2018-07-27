Псковские реставраторы открыли новые фрагменты фресок в Снетогорском монастыре

Реставраторы открыли новые фрагменты фресок в соборе Рождества Пресвятой Богородицы Снетогорского монастыря в Пскове. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

Открытие было сделано во время реставрационных работ, которые начались весной этого года в рамках Федеральной целевой программы «Культура России (2012–2018 годы)» и в настоящее время подходят к концу.

Неизвестные ранее фрагменты живописи, как отмечают специалисты, выполнены в стиле балканских орнаментов.

Собор Рождества Пресвятой Богородицы расписан в 1313 году знаменитой псковской краской из глины на Снятной горе. Живопись отличается колоритом оттенков от багрянца, темно-фиолетовых до красных и охристовых цветов. В настоящее время роспись храма сохранилась частично и является единственным памятником древнерусской монументальной живописи первой половины 14 века, а также ярким образцом псковской художественной школы. Собор имеет статус особо ценного объекта культурного наследия народов РФ и является номинантом в Список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО.

Для сохранения уникальных фресок реставраторы укрепили фундаменты и стены собора, построенные из известняковой плиты и кирпича на известняковом растворе, которые утратили прочность. В трещинах стен и цоколей, как сообщили в Северо-западной дирекции по строительству, реконструкции и реставрации Министерства культуры Российской Федерации, были установлены инъекционные стальные трубки, по которым закачивали раствор для связки исторической кладки, порой до 100 литров в одну трубку.

В настоящее время храму необходимо комплексное реставрирование. Планируется доработка проектной документации, создание картограммы, которые позволят оценить объем ранее выполненных работ, а также масштабы сохранившейся живописи на стенах святыни. Ожидается, что после реставрации памятник будет открыт для посещения туристов.