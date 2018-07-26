Все участники международного конкурса «Десантный взвод» прибыли в Псковскую область

В Псковскую область прибыли все команды-участницы международного конкурса «Десантный взвод». Накануне в аэропорт «Кресты» (Псков) прибыла крайняя команда десантников из Королевства Марокко. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

В Черехе на территории десантно-штурмового полка была проведена официальная церемония поднятия флага Королевства Марокко. Десантники из Северо-Западной Африки впервые будут принимать участие в состязаниях по полевой выучке среди десантных подразделений.

Сегодня ранее прибывшие команды на полигоне Струги Красные с помощью российских инструкторов проводят тренировочные заезды по гоночной трассе конкурса и первую пристрелку вооружения вверенной им боевой техники.

Напомним, что согласно ранее достигнутых договоренностей, военной техникой и вооружением восемь из десяти прибывших на конкурс команд обеспечила принимающая сторона. Исключение составляют коллеги из Китайской Народной Республики которые прибыли в район проведения соревнований с своим вооружением и военной техникой .

Международный конкурс «Десантный взвод» впервые будет проводиться на территории Псковской области в период с 28 июля по 9 августа.