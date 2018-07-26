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Общество

Нового начальника представили коллективу псковского филиала академии ФСИН России

26 июля 2018 года, 16:40

26 июля начальник Академии Федеральной службы исполнения наказания генерал-майор внутренней службы Александр Крымов представил коллективу Псковского филиала Академии ФСИН России начальника образовательной организации. Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе муниципалитета, в соответствии с приказом начальником филиала Академии ФСИН назначен полковник внутренней службы Дмитрий Панарин.

Дмитрий Панарин поблагодарил за оказанное ему доверие и слова поздравления.
Фото предоставлено пресс-службой муниципального образования «Город Псков»
Также в совещании приняли участие заместитель губернатора Псковской области Николай Цветков, глава города Пскова Иван Цецерский, главный федеральный инспектор Псковской области Андрей Калинин, начальник ФКУ ДПО Санкт-Петербургский ИПКР ФСИН России полковник внутренней службы Юрий Панин, ранее занимавший должность начальника Псковского филиала Академии ФСИН России, начальник главного управления МЧС России по Псковской области Валерий Филимонов, педагогический состав и курсанты филиала.

Глава Пскова Иван Цецерский отметил плодотворное сотрудничество с филиалом Академии ФСИН при руководстве Юрия Панина и высказал надежду на продолжение взаимодействия органов местного самоуправления с новым начальством в лице Дмитрия Панарина. Руководитель муниципалитета пожелал ему успехов на новом месте работы и поддержки коллектива. Также в знак приветствия он вручил Дмитрию Панарину Книгу о Пскове, как новому жителю древнего города.

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