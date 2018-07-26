Нового начальника представили коллективу псковского филиала академии ФСИН России

Также в совещании приняли участие заместитель губернатора Псковской области Николай Цветков, глава города Пскова Иван Цецерский, главный федеральный инспектор Псковской области Андрей Калинин, начальник ФКУ ДПО Санкт-Петербургский ИПКР ФСИН России полковник внутренней службы Юрий Панин, ранее занимавший должность начальника Псковского филиала Академии ФСИН России, начальник главного управления МЧС России по Псковской области Валерий Филимонов, педагогический состав и курсанты филиала.

Глава Пскова Иван Цецерский отметил плодотворное сотрудничество с филиалом Академии ФСИН при руководстве Юрия Панина и высказал надежду на продолжение взаимодействия органов местного самоуправления с новым начальством в лице Дмитрия Панарина. Руководитель муниципалитета пожелал ему успехов на новом месте работы и поддержки коллектива. Также в знак приветствия он вручил Дмитрию Панарину Книгу о Пскове, как новому жителю древнего города.