В России хотят ввести уголовную ответственность за увольнение сотрудников предпенсионного возраста

Минтруд РФ предложил ввести уголовную ответственность за увольнение пенсионеров. Кроме того, министерство хочет увеличить пособие по безработице для россиян предпенсионного возраста и обязать работодателей оплачивать их ежегодную диспансеризацию. Такие инициативы указаны в проекте министерства по повышению уровня пенсионного обеспечения граждан.

Вопрос об уголовной ответственности для работодателей за увольнение людей предпенсионного возраста в Минтруде планируют рассмотреть до конца года. Эта мера позволит защитить права россиян и «не допустить увольнений и отказов в приеме на работу по мотивам, не связанным с профессиональными качествами», говорится в документе, который цитирует РБК.

В то же время Минтруд работает над проектом о повышении пособия по безработице предпенсионерам, а также над законом, который обяжет работодателей сообщать в службу занятости об увольнении каждого сотрудника предпенсионного возраста. Обе инициативы в правительство будут внесены в ноябре 2018 года, чтобы уже с 2019 года выплачивать пособия в повышенном размере.

В июне правительство РФ внесло в Госдуму инициативу поэтапного увеличения пенсионного возраста россиян, для женщин — до 63 лет, для мужчин — до 65 лет. По данным Минфина, пенсионный маневр к 2024 году позволит увеличить пенсии на 35%. Повышение выплат предполагается ежегодно. 19 июля нижняя палата парламента дала старт дискуссии об изменениях в пенсионной системе.