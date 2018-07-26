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Общество

В России хотят ввести уголовную ответственность за увольнение сотрудников предпенсионного возраста

26 июля 2018 года, 16:35

Минтруд РФ предложил ввести уголовную ответственность за увольнение пенсионеров. Кроме того, министерство хочет увеличить пособие по безработице для россиян предпенсионного возраста и обязать работодателей оплачивать их ежегодную диспансеризацию. Такие инициативы указаны в проекте министерства по повышению уровня пенсионного обеспечения граждан.

Вопрос об уголовной ответственности для работодателей за увольнение людей предпенсионного возраста в Минтруде планируют рассмотреть до конца года. Эта мера позволит защитить права россиян и «не допустить увольнений и отказов в приеме на работу по мотивам, не связанным с профессиональными качествами», говорится в документе, который цитирует РБК.

В то же время Минтруд работает над проектом о повышении пособия по безработице предпенсионерам, а также над законом, который обяжет работодателей сообщать в службу занятости об увольнении каждого сотрудника предпенсионного возраста. Обе инициативы в правительство будут внесены в ноябре 2018 года, чтобы уже с 2019 года выплачивать пособия в повышенном размере.

В июне правительство РФ внесло в Госдуму инициативу поэтапного увеличения пенсионного возраста россиян, для женщин — до 63 лет, для мужчин — до 65 лет. По данным Минфина, пенсионный маневр к 2024 году позволит увеличить пенсии на 35%. Повышение выплат предполагается ежегодно. 19 июля нижняя палата парламента дала старт дискуссии об изменениях в пенсионной системе.

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