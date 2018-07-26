Задержан разбойник, порезавший и обокравший жителя Великих Лук

В Псковской области росгвардейцы по «горячим следам» задержали подозреваемого в совершении тяжкого преступления. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе ведомства.

Во время патрулирования одного из районов города Великие Луки сотрудники вневедомственной охраны Отдела Росгвардии по Псковской области прапорщики полиции Александр Ильин и Сергей Шпилевский получили сообщение о разбойном нападении на гражданина.

Прибыв на место преступления, патрульные обнаружили потерпевшего. Который сообщил, что неизвестный мужчина, причинил ему ножевое ранение, открыто похитил смартфон, после чего скрылся.

Правоохранители уточнили приметы злоумышленника, после чего приступили поискам. Вскоре стражи правопорядка установили местонахождение гражданина, подходящего под описание. Росгвардейцы задержали подозреваемого.