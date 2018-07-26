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Общество

В регионе создана экспертная группа в сфере закупок для обеспечения государственных нужд

26 июля 2018 года, 14:30

По поручению врио губернатора области Михаила Ведерникова в регионе создана постоянно действующая рабочая группа для рассмотрения и экспертной оценки закупок для государственных нужд области, при проведении которых начальная (максимальная) цена контракта снижена более чем на 25% или проявились элементы сговора участников закупок. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

В состав рабочей группы входят представители контрольного управления администрации области, государственно-правового комитета администрации области и государственного комитета Псковской области по организации государственных закупок.

Результаты работы рабочей группы будут ежемесячно представляться губернатору области.

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