В регионе создана экспертная группа в сфере закупок для обеспечения государственных нужд

По поручению врио губернатора области Михаила Ведерникова в регионе создана постоянно действующая рабочая группа для рассмотрения и экспертной оценки закупок для государственных нужд области, при проведении которых начальная (максимальная) цена контракта снижена более чем на 25% или проявились элементы сговора участников закупок. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

В состав рабочей группы входят представители контрольного управления администрации области, государственно-правового комитета администрации области и государственного комитета Псковской области по организации государственных закупок.

Результаты работы рабочей группы будут ежемесячно представляться губернатору области.