Под Псковом перезахоронят останки 65 солдат, погибших в годы Великой Отечественной войны

Останки 65 солдат, павших на полях сражений в годы Великой Отечественной войны, будут перезахоронены на братской могиле «Жидилов Бор» в Псковском районе. Траурный митинг пойдет в четверг, 26 июля, в канун празднования 74-йгодовщины освобождения района от немецко-фашистских захватчиков. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

В мероприятии примут участие жители района, ветераны и школьники, представители общественных организаций и официальные лица. Они почтят память воинов-освободителей и возложат цветы к воинскому захоронению.

Подобные церемонии у монумента «Жидилов Бор», открытого в 2000 году, проводятся ежегодно по результатам поисковых экспедиций в Псковском районе, на территории которого в годы ВОВ шли ожесточенные бои. В настоящее время здесь уже покоятся свыше 800 советских воинов.