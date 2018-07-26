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Экономика

Больше 3 млн. рублей штрафа заплатит псковский водоканал

26 июля 2018 года, 13:51

Один из самых крупных штрафов наложило УФАС на псковский горводоканал. Муниципальное предприятие заплатит 3 млн. 200 тысяч рублей за нарушение антимонопольного законодательства. Об этом рассказала руководитель ведомства Ольга Милонаец, сегодня 26 июля, на пресс-конференции, посвященной итогам работы УФАС в первом полугодии 2018 года. Штраф наложили за то, что водоканал, являясь монополистом, отказался обслуживать тямшанскую птицефабрику в отношении сточных вод.

- Штраф заплатит предприятие за поведение своего руководства, - подчеркнула Ольга Милонаец. 

Руководитель УФАС также напомнила, что водоканал получает постоянные субсидии из городского бюджета как муниципальное предприятие. 

В целом в первом полугодии 2018 года УФАС оштрафовало 8 юридических лиц и 55 чиновников на сумму 5 млн. 200 тысяч рублей. 

Чиновники обязаны платить штраф в размере от 3 до 60 тысяч рублей из своего кармана, и за этим строго следит прокуратура. 

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