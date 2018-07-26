Чаще всего псковичи жалуются следователям на оставленных без присмотра детей

Псковские следователи напоминают, что в регионе продолжает работать телефонная линия «Ребенок в опасности». Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе ведомства.

Сообщения о незаконных действиях в отношении несовершеннолетних можно сделать по бесплатному номеру «123».

В 1 полугодии 2018 года неравнодушные граждане активно сообщали известные им сведения о правонарушениях и событиях, угрожающих жизни, здоровью и безопасности несовершеннолетних.

Всего поступило 172 обращения по различным вопросам. В 7 случаях помимо предоставления заявителям разъяснений потребовалось вмешательство сотрудников правоохранительных органов.

Чаще всего поступали сообщения о том, что малолетние дети оставлены родителями без присмотра либо на длительный срок переданы на попечение знакомым.