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Общество

Чаще всего псковичи жалуются следователям на оставленных без присмотра детей

26 июля 2018 года, 11:54

Псковские следователи напоминают, что в регионе продолжает работать телефонная линия «Ребенок в опасности». Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе ведомства.

Сообщения о незаконных действиях в отношении несовершеннолетних можно сделать по бесплатному номеру «123».

В 1 полугодии 2018 года неравнодушные граждане активно сообщали известные им сведения о правонарушениях и событиях, угрожающих жизни, здоровью и безопасности несовершеннолетних.

Всего поступило 172 обращения по различным вопросам. В 7 случаях помимо предоставления заявителям разъяснений потребовалось вмешательство сотрудников правоохранительных органов.

Чаще всего поступали сообщения о том, что малолетние дети оставлены родителями без присмотра либо на длительный срок переданы на попечение знакомым.

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