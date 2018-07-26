Посмотреть новостройки на Завеличье и Запсковье приглашают всех желающих в эту субботу

В ближайшую субботу, 28 июля, редакция «Комсомольской правды – Псков» приглашает читателей в тур по новостройкам. Это небольшая экскурсия по строящимся кварталам города, во время которой участники побывают в четырёх жилых комплексах. Автобус с участниками тура побывает и на Запсковье, и на Завеличье.

Завеличье представлено сразу тремя жилыми кварталами. Дальняя часть спального района – ЖК «Европа». Там экскурсантам покажут квартиры в доме № 3 по улице Венской. Эта часть маршрута находится за пределами города, но фактически до него подать рукой.

Чуть ближе к границе Пскова строится «Новое Завеличье», где участники посетят дом на Балтийской, 1Б. В центре района возвышается «Образцовый квартал». Там псковичам покажут дом №7 в Крестках.

Вторая часть мини-путешествия пролегает по Запсковью, а именно по жилому комплексу «Пятый элемент», где покажут квартиры на Инженерной, 110.