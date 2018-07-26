За благотворительную часть Медового фестиваля будет отвечать Псковский Детский фонд

В этом году на Медовом фестивале в Пскове за благотворительную часть мероприятия будет отвечать региональное отделение Российского детского фонда. Об этом сообщает Псковское агентство информации.

Традиционно на благотворительность будут направлены все средства, вырученные от продажи гигантского медовика. В этом году для фестиваля планируется испечь 200-килограммовый торт, а приготовит его Псковский хлебокомбинат.

Директор псковского отделения Российского Детского фонда Екатерина Транева сообщила, что сейчас решается вопрос, на помощь какому конкретно ребёнку будут направлены собранные в ходе фестиваля деньги. Она не исключила, что детей, которым перечислят вырученные средства, будет несколько.

Напомним, Медовый фестиваль уже в 8-й раз пройдёт 18 августа в Детском парке Пскова с 10:00 до 18:00.