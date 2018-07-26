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Общество

За благотворительную часть Медового фестиваля будет отвечать Псковский Детский фонд

26 июля 2018 года, 11:02

В этом году на Медовом фестивале в Пскове за благотворительную часть мероприятия будет отвечать региональное отделение Российского детского фонда. Об этом сообщает Псковское агентство информации.

Традиционно на благотворительность будут направлены все средства, вырученные от продажи гигантского медовика. В этом году для фестиваля планируется испечь 200-килограммовый торт, а приготовит его Псковский хлебокомбинат.

Директор псковского отделения Российского Детского фонда Екатерина Транева сообщила, что сейчас решается вопрос, на помощь какому конкретно ребёнку будут направлены собранные в ходе фестиваля деньги. Она не исключила, что детей, которым перечислят вырученные средства, будет несколько.

Напомним, Медовый фестиваль уже в 8-й раз пройдёт 18 августа в Детском парке Пскова с 10:00 до 18:00.

Помимо традиционной медовой ярмарки, на которой представят свою продукцию псковские пасечники, гостей фестиваля ждут развлекательные площадки, конкурсы, подарки и выступления артистов.
Фото Андрея Степанова
Желающим участвовать в фестивале, необходимо обратиться по телефону 8 (8112) 702-242 или написать администраторам группы «Медовый фестиваль» в социальной сети «ВКонтакте».

Фестиваль проводит Медиахолдинг Псковской области при поддержке Государственного комитета Псковской области по культуре. Цель мероприятия – поддержка местных производителей продукции пчеловодства и продвижение бренда «Псковский мёд».

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