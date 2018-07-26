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Общество

Через два дня на полигоне «Завеличье» стартует крупномасштабный конкурс «Десантный взвод»

26 июля 2018 года, 10:53

28 июля в 10.30, в Пскове на полигоне «Завеличье» состоится торжественное открытие Международного конкурса военно-профессионального мастерства «Десантный взвод». Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Посетить мероприятие и увидеть выступления военнослужащих России, Алжира, Беларуси, Венесуэлы, Ирана, Китая, Марокко, Пакистана, Судана и ЮАР смогут все желающие бесплатно, в том числе дети, для которых организаторы продумали обширную программу. Кроме того, в рамках мероприятия будет организована выставка современной военной техники. Гостем праздника станет Гоша Куценко, который откроет мероприятие благотворительным концертом.

Церемония открытия конкурса пройдет территориально в одной минуте ходьбы от конечной остановки автобуса №19, слева от стелы и БМД (для этого надо ехать по Палкинской трассы до переезда).

Состязания пройдут на территории Псковской области с 28 июля по 9 августа. В качестве наблюдателей конкурса будут выступать представители Индии. Значительную часть сборной России составляют военнослужащие 76-й Гвардейской Краснознаменной десантно-штурмовой ордена Суворова дивизии, дислоцирующейся в Псковской области.

Сам конкурс пройдет в четыре этапа. В рамках первого тура военнослужащим предстоит совершить десантирование в составе взвода, провести сбор на площадке приземления и марш-бросок.

Следующий этап будет включать себя индивидуальную гонку на боевых машинах и индивидуальный биатлон (стрельба с места из различных положений) в составе взвода, со стрельбой из оружия и гранатометов, без экипажей.

В Стругах Красных состоится 3 этап - гонка преследования на боевых машинах.

В завершение сборные команды посоревнуются в преодолении полосы препятствий, стрельбе из стрелкового оружия и гранатометов, покажут свое мастерство в индивидуальных прыжках на точность и примут участие в эстафете на боевых машинах.

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