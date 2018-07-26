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Общество

Несколько поддельных купюр обнаружили в Пскове в течение трёх суток

26 июля 2018 года, 10:44

В Пскове и Стругах Красных выявлены банкноты с признаками подделки. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного УМВД.

Так, в областном центре 20, 23 и 24 июля обнаружены тысячерублевая и две пятитысячные купюры с признаками подделки. Их выявили в финансовом учреждении и торговом комплексе города. По данным фактам возбуждены уголовные дела.

А в Стругах Красных в одной из местных организаций 23 июля обнаружены две фальшивые денежные купюры достоинством пять тысяч рублей. Ведется проверка.

В этой связи стражи порядка рекомендуют гражданам, работникам сферы торговли и обслуживания, представителям банковской сферы, осуществляющим прием наличных денег, внимательнее проверять купюры, а также пользоваться специальным оборудованием.

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