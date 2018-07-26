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Культура

В Пскове открылась открылась выставка иконы «Святая равноапостольная княгиня Ольга. Два столетия. Два образа»

26 июля 2018 года, 10:04

24 июля в экспозиции «Псковская икона» Псковского музея-заповедника открылась выставка «Святая равноапостольная княгиня Ольга. Два столетия. Два образа». Об этом «Псковской правде» сообщили в областном комитете по культуре.

Икона «Великая княгиня Ольга Российская» из довоенной коллекции музея. В годы Великой Отечественной войны она была вывезена в Германию. Потом благодаря изысканиям научных сотрудников музея икона была возвращена в свой родной город. К Дню святой равноапостольной княгини Ольги реставраторы музея открыли псковичам этот интересный памятник.

Увидеть икону «Великая княгиня Ольга Российская» можно в экспозиции «Русская икона XVI-XVIII вв.» в Поганкиных палатах (ул. Некрасова, 7) с 11.00 до 18.00 ежедневно, кроме понедельника (выходной) и последнего вторника месяца (санитарный день).

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