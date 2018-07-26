Заслуженного работника культуры РФ Игоря Попова занесли в Книгу Почета Пскова

Глава Пскова Иван Цецерский поздравил Заслуженного работника культуры Российской Федерации Игоря Попова с днём рождения и в торжественной обстановке вручил ему Свидетельство о занесении в Книгу Почета города Пскова. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе муниципалитета.
Вручая награду Иван Цецерский отметил, что творчество Игоря Попова имеет многолетнюю историю. Им проведено множество культурных мероприятий, воспитано не одно поколение творческих и одаренных детей. Глава города особо подчеркнул, что Игорь Попов и сейчас активно участвует в общественной жизни Пскова.
Фото предоставлено пресс-службой муниципального образования «Город Псков»