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Общество

Судебные приставы позвали жителей Псковской области на встречу 26 июля

25 июля 2018 года, 17:56

26 июля с 14 до 20 часов в Управлении ФССП России по Псковской области и в его структурных подразделениях будет проводиться Общероссийский День приема граждан. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе ведомства.

Прием граждан и представителей организаций должностными лицами Управления Федеральной службы судебных приставов по Псковской области по вопросам, входящим в компетенцию ФССП России, будет проводиться по адресу: г. Псков, ул. Текстильная, д. 3.

Предварительная запись на личный прием к руководителю Управления, заместителям руководителя Управления, начальникам отделов аппарата Управления ФССП России по Псковской области будет осуществляться по телефону: 8(8112)-69-90-20.

По адресу Текстильная, д. 3, также находится Межрайонный отдел судебных приставов по исполнению исполнительных документов о взыскании алиментных платежей и дознанию по г. Пскову и Псковскому району и Межрайонный отдел судебных приставов по исполнению особо важных исполнительных производств УФССП России по Псковской области.

ОСП № 1, № 2 города Пскова и ОСП Псковского района находятся по адресу — ул. М. Горького, д.1. (3 этаж).

Адреса отделов судебных приставов, расположенных в районных центрах Псковской области, можно найти на сайте Управления ФССП России по Псковской области – www.r60.fssprus.ru – (раздел «Об Управлении», подраздел «Контакты»).

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