Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество

Участки дорог в Дновском, Дедовичском и Пыталовском районах приводят в порядок

25 июля 2018 года, 17:02

В Дновском, Дедовичском и Пыталовском районах приводятся в порядок участки региональных дорог. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

Дновский филиал предприятия укрепил асфальтобетонное покрытие на участках дорог Дедовичи — Дно — Костыжицы (между райцентром и дер. Филиппково) и Порхов — Дно (между дер. Должицы и Пригородный). Специалисты выполнили мелкозернистую поверхностную обработку локальными картами с применением черного щебня, продлевающую срок эксплуатации дорожного покрытия. Общая протяженность работ составила более 2 километров. На эти цели было направлено 1,4 млн рублей.

Кроме того, в рамках контракта «Псковавтодора» с подрядчиком по содержанию автомобильных дорог Пыталовского района идет ремонт трассы Пыталово — Пыталовские Хутора. На участке дороги, проходящем через поселок Пыталово, фрезеруют старый асфальт общей протяженностью порядка 1,5 километров и готовятся уложить новое дорожное покрытие. Стоимость работ составляет около 7 млн рублей.

Также «Псковавтодор» приступил к ремонту участка дороги в Дедовичском районе на трассе Красные Горки — Бакач общей стоимостью 5,6 млн рублей.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Михаил Ведерников: Псковская область всегда была и остается надежным форпостом Российской Федерации
22 сентября на время проведения сельхозярмарки центр Пскова будет перекрыт
Градоначальники Пскова: Мы должны быть достойны великой славы, которую несёт в себе российский флаг
Из-за разгерметизации топливной системы в Пушкиногорском районе сгорела иномарка
Множество культурных мероприятий запланировано в Псковской области 22 августа
За незаконную продажу алкоголя псковскому предпринимателю выписали штраф в 50 тысяч рублей
«Титан-Полимер» планирует запустить в Псковской области производство стретч-плёнок
После гибели ребенка в Псковском районе проверят канализационные колодцы
Александр Котов: В самые важные и трогательные моменты флаг родной страны всегда с нами

Комментарии

Авторизация
No comments

Общество
22 августа 12:58

Тестовый санузел

Раздражавший псковичей туалет из Финского парка начал работать на площади Ленина

Общество / Здоровье
22 августа 10:27

Острая боль

Как попасть к детскому стоматологу

Общество
21 августа 08:56

Сами с ТОСами

Как «упаковать» и продавать город, что такое ТОС и как в него объединиться