Накануне профессионального праздника в Пскове наградили работников торговли

25 июля, с наступающим Днём торговли работников ООО «Империал» поздравил глава Пскова Иван Цецерский. Он отметил, что гипермаркет «Империал» стал одним из первых, кто предложил псковичам широкий спектр услуг и товаров на одной территории. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Почетными грамотами были отмечены администраторы кафе, работники перерабатывающего производства, программисты и операторы вычислительного центра, продавцы, руководство гипермаркета, другие сотрудники.

Директор гипермаркета Николай Рассадин также поблагодарил работников за труд и вручил благодарственные письма от главы Администрации Пскова Александра Братчикова.

Напомним, День работника торговли отмечается в России в четвертую субботу июля. Эта праздничная дата установлена Указом Президента России в 2013 году.