Продолжается аттестация судоводителей Псковской области (АДРЕСА)

В Псковской области продолжается аттестация граждан на право управления маломерными судами. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного МЧС.

Маломерным судном считается судно, длина которого не превышает 20 метров и вместимостью не более 12 человек. Если это судно имеет собственную массу свыше 200 килограмм и двигатель (в случае установки) свыше 8 кВт, а это примерно 10,77 лошадиных сил, то оно подлежит регистрации в Государственной инспекции по маломерным судам Псковской области (ГИМС) и для управления им требуется удостоверение судоводителя.

ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по Псковской области» напоминает гражданам, что аттестация проводится во 2-ю и 4-ю среду ежемесячно с 10.00 до 18.00 по адресам:

- г. Псков, Завеличенская набережная, д. 1а, телефон для справок 8(8112)56-90-73;

- г. Великие Луки, остров Дятлинка, телефон для справок 8(81153)3-63-18.