Обеспечение миграционной безопасности обсудили в администрации Псковской области

25 июля в Пскове прошло координационное совещание по обеспечению правопорядка в Псковской области. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

По поручению врио губернатора Псковской области Михаила Ведерникова его провел руководитель аппарата администрации региона Денис Гуляев. В работе приняли участие руководители правоохранительных структур, органов исполнительной власти региона, контрольных служб и главы приграничных муниципалитетов.

Основной вопрос касался обеспечения миграционной безопасности. Денис Гуляев отметил, что решение Президента России о продлении безвизового режима для иностранных граждан до конца этого года по паспорту болельщика означает, что усиленный режим службы всех ответственных ведомств будет продлен.

В рамках заседания участники обсудили текущую ситуацию и дополнительные меры, которые позволят усилить работу в этом направлении. Один из предложенных вариантов — восстановить на самых оживленных трассах, проходящих по территории региона, посты ДПС.

В целом, как было отмечено на совещании, благодаря слаженной работе надзорных органов, Управление ФСБ по Псковской области эффективно отработало в период проведения в нашей стране Чемпионата мира по футболу. Из 35 фактов незаконного пересечения государственной границы иностранцами лишь 2 было пресечено латвийскими пограничными службами, а остальные 33 — нашими.