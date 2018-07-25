Из-за реконструкции почти на месяц ограничат движение по улице Свердлова

В связи с проведением работ по реконструкции улицы Свердлова с 10-00 30 июля до 24-00 25 августа будет временно ограничено движение автотранспорта по полосам на участке Октябрьского проспекта в районе пересечения с улицей Свердлова. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Городская администрация приносит извинения за доставленные неудобства и рекомендует учесть данную информацию при планировании поездок и, по возможности, выбирать маршруты, не проходящие через данный участок и неукоснительно выполнять требования дорожных знаков.