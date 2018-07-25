Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество

Из-за реконструкции почти на месяц ограничат движение по улице Свердлова

25 июля 2018 года, 14:41

В связи с проведением работ по реконструкции улицы Свердлова с 10-00 30 июля до 24-00 25 августа будет временно ограничено движение автотранспорта по полосам на участке Октябрьского проспекта в районе пересечения с улицей Свердлова. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Городская администрация приносит извинения за доставленные неудобства и рекомендует учесть данную информацию при планировании поездок и, по возможности, выбирать маршруты, не проходящие через данный участок и неукоснительно выполнять требования дорожных знаков.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Михаил Ведерников: Псковская область всегда была и остается надежным форпостом Российской Федерации
22 сентября на время проведения сельхозярмарки центр Пскова будет перекрыт
Градоначальники Пскова: Мы должны быть достойны великой славы, которую несёт в себе российский флаг
Из-за разгерметизации топливной системы в Пушкиногорском районе сгорела иномарка
Множество культурных мероприятий запланировано в Псковской области 22 августа
За незаконную продажу алкоголя псковскому предпринимателю выписали штраф в 50 тысяч рублей
«Титан-Полимер» планирует запустить в Псковской области производство стретч-плёнок
После гибели ребенка в Псковском районе проверят канализационные колодцы
Александр Котов: В самые важные и трогательные моменты флаг родной страны всегда с нами

Комментарии

Авторизация
No comments

Общество
22 августа 12:58

Тестовый санузел

Раздражавший псковичей туалет из Финского парка начал работать на площади Ленина

Общество / Здоровье
22 августа 10:27

Острая боль

Как попасть к детскому стоматологу

Общество
21 августа 08:56

Сами с ТОСами

Как «упаковать» и продавать город, что такое ТОС и как в него объединиться