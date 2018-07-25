Правительство определилось с системой повышения пенсий

Правительство готово ежегодно индексировать пенсии неработающих россиян. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова, которую цитирует ТАСС. Увеличение пенсий планируется ежегодно производить с 1 января.

«Бюджетная политика правительства позволяет гарантировать исполнение всех социальных обязательств государства вне зависимости от внешнеэкономической и политической конъюнктуры, а также роста или снижения мировых цен на энергоносители», — сказала Голикова.

По ее словам, бюджет Пенсионного фонда спланирован с учетом предстоящего повышения пенсионного возраста: «Все высвободившиеся средства в результате повышения пенсионного возраста будут направлены на индексацию пенсионных выплат в полном объеме и даже с некоторым затрагиванием тех дополнительных доходов, которые получаются в результате роста фонда оплаты труда в связи с макроэкономическим прогнозом».

Положение о порядке индексации будет содержаться в поправках, которые подготовят ко второму чтению законопроекта о повышении пенсионного возраста. Согласно планам Пенсионного фонда, повышение составит 7,05 процента в 2019 году, 6,6 процента — в 2020-м, 6,3 процента — в 2021-м. Сейчас индексация происходит в два этапа: с 1 февраля на величину инфляции и с 1 апреля — исходя из возможностей Пенсионного фонда.