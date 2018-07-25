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Общество

Пенной вечеринкой и праздничным концертом отметят день рождения поселка в Бежаницах

25 июля 2018 года, 14:01

В воскресенье, 5 августа, в Бежаницах пройдут праздничные мероприятия, посвященные Дню поселка.

ПРОГРАММА

11.00 - Работает торговля, аттракционы: батуты, карусели.

11.00 - Начало работы площадок:

1) «Литературный бульвар» - литературная композиция «Край Бежаницкий — талантами богат!»: в рамках всероссийской акции «Классики русской провинции»;

2) «Аллея мастеров» - выставка - продажа изделий декоративно-прикладного творчества;

3) Мастер-класс по изготовлению текстильной куклы клуба «Душа» (Бесплатно);

4) Мастер-класс по росписи гипсовых фигурок «Веселая кисточка» (150 рублей);

5) Работа аниматоров;

6) «Салон красоты для принцесс и принцев» г.Псков (плетение кос, временные татуировки, покраска прядей) (От 100 рублей);

7) Беспроигрышная лотерея Почты России;

8) Экоплощадка Полистовского заповедника;

9) Лазертаг;

12.00 - Торжественная часть (Летняя эстрада);

13.00 - Первенство Псковской области по футболу. «Штурм» п. Бежаницы - «КПРФ» г. Великие Луки (Стадион);

14.30 - Концертная программа Ангелины Василевской и Ивана Фадина с участием победителей открытого фестиваля «Мы ищем таланты» (Летняя эстрада);

16.30 - Фестиваль красок Холли. Пенная вечеринка (Танцевальная площадка);

20.00 - Концертная программа фолк ансамбля «Разносолы» г. Псков (Летняя эстрада);

22.30 - Дискотека (вход 100 рубублей) (Танцевальная площадка).

Напомним, что селение Бежаницы основано в XVI веке беглыми псковичами, новгородцами, литовцами. Первое документальное подтверждение имеется в краеведческом музее: на топографической схеме-карте за 1581 год значатся «Бежаничи». С этого года ведется отсчет летоисчисления Бежаниц.

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