Пенной вечеринкой и праздничным концертом отметят день рождения поселка в Бежаницах

В воскресенье, 5 августа, в Бежаницах пройдут праздничные мероприятия, посвященные Дню поселка.
В воскресенье, 5 августа, в Бежаницах пройдут праздничные мероприятия, посвященные Дню поселка.
11.00 - Работает торговля, аттракционы: батуты, карусели.
11.00 - Начало работы площадок:
1) «Литературный бульвар» - литературная композиция «Край Бежаницкий — талантами богат!»: в рамках всероссийской акции «Классики русской провинции»;
2) «Аллея мастеров» - выставка - продажа изделий декоративно-прикладного творчества;
3) Мастер-класс по изготовлению текстильной куклы клуба «Душа» (Бесплатно);
4) Мастер-класс по росписи гипсовых фигурок «Веселая кисточка» (150 рублей);
5) Работа аниматоров;
6) «Салон красоты для принцесс и принцев» г.Псков (плетение кос, временные татуировки, покраска прядей) (От 100 рублей);
7) Беспроигрышная лотерея Почты России;
8) Экоплощадка Полистовского заповедника;
9) Лазертаг;
12.00 - Торжественная часть (Летняя эстрада);
13.00 - Первенство Псковской области по футболу. «Штурм» п. Бежаницы - «КПРФ» г. Великие Луки (Стадион);
14.30 - Концертная программа Ангелины Василевской и Ивана Фадина с участием победителей открытого фестиваля «Мы ищем таланты» (Летняя эстрада);
16.30 - Фестиваль красок Холли. Пенная вечеринка (Танцевальная площадка);
20.00 - Концертная программа фолк ансамбля «Разносолы» г. Псков (Летняя эстрада);
22.30 - Дискотека (вход 100 рубублей) (Танцевальная площадка).