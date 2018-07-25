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Культура

Около 100 поэтов из разных уголков мира соберутся на фестивале «Словенское поле» в Псковской области

25 июля 2018 года, 12:54

Около 100 литераторов из 18 регионов России, а также Беларуси, Украины и Латвии соберутся на открытом поэтическом фестивале «Словенское поле», который пройдет с 27 по 29 июля в Псковской области. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

Откроет мероприятие церемония приношения земель из исторически значимых мест к «Священному Холму единения и славы России» в Изборске. Вместе с поэтами в ней примет участие общественный деятель, историк, дипломат, руководитель культурно-просветительского сообщества «Переправа» и постоянный член Изборского клуба Александр Нотин.

Затем в «Нескучном садике» государственного историко-архитектурного и природно-ландшафтного музея-заповедника «Изборск» пройдут поэтические чтения, выступления поэтов и авторов-исполнителей, встречи с известными российскими писателями.

В рамках фестиваля также состоится конкурс, посвященный 95-летию со дня рождения известного поэта-фронтовика, одного из основателей псковской писательской организации Игоря Григорьева. Кроме того, литераторы посоревнуются в поэтическом мастерстве на конкурсе исторической поэзии «Словенское поле — 2018».

29 июля в Псковском областном колледже искусств имени Н. А. Римского-Корсакова пройдет творческая встреча с известными русскими поэтами Владимиром Шемшученко и Игорем Тюленевым, а также будут подведены итоги поэтических конкурсов.

По итогам фестиваля будет издан сборник избранных произведений.

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