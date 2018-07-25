Мужчину из Опочецкого района посадили на 8 лет в тюрьму за убийство соседа

К 8 годам лишения свободы в колонии строгого режима осудили 39-летнего жителя Опочецкого района за убийство соседа. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе прокуратуры района.

Судом установлено, что в результате возникшего конфликта между потерпевшим и подсудимым, последний, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, на почве личных неприязненных отношений, нанес потерпевшему не менее десяти ударов ножом в различные части тела, после чего скрылся с места преступления. В результате указанных преступных действий обвиняемого наступила смерть потерпевшего.

С учетом позиции государственного обвинителя, наличия смягчающих наказание обстоятельств, положительных характеристик личности виновного, а также иных заслуживающих внимание обстоятельств, суд назначил подсудимому 8 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Приговор суда вступил в законную силу.