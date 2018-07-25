Итоги празднования Дня города подвели в администрации Пскова

В Пскове прошло совещание по подведению итогов Дней города. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе муниципалитета.

В минувшие выходные областном центре прошло более 50 праздничных мероприятий, посвященных Дням города. Начальник отдела потребительского рынка и услуг администрации города Андрей Сукманов отметил, что на Арт-набережной реки Великой собралось более 200 мастеров-ремесленников, было организовано 60 точек общественного питания. Помимо местных мастеров в Псков съехались ремесленники со всего региона - из Пушкинских Гор, Острова, Печор, Невеля, Великих Лук, а также из Москвы, Санкт-Петербурга, Белоруссии, Латвии, Дагестана.

Заместитель начальника Управления культуры администрации города Юрий Мартынов подчеркнул, что 21 июля, в основной день праздника, для жителей и гостей города была подготовлена насыщенная программа. В течение дня в городских парках и микрорайонах были даны концерты с выступлением творческих коллективов и мастер-классы от псковских и гостевых коллективов. Делегация из Дагестана провела мастер-класс по национальным промыслам и по приготовлению национального плова.

В праздничные дни дежурили все коммунальные службы города, работа велась в плановом порядке, происшествий не было.