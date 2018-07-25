Фильм «Город мечты» покажут на фестивале короткометражного кино «Киномания на Великой»

Фильм «Город мечты» режиссера Эльвиры Хайрулиной из Санкт-Петербурга примет участие в фестивале короткометражного кино «Киномания на Великой». Об этом «Псковской правде» сообщили в городском молодежном центре.

Лирическая комедия о молодом парне по имени Ренат, который с мечтой стать архитектором приехал в Санкт-Петербург из башкирской глубинки. Он провалил вступительные экзамены, а признаться семье стыдно. Но тут к нему в гости приезжает сестра.

Напомним, к участию в Фестивале приглашаются молодёжные кино-, теле-, медиа-кружки и студии, а также кинолюбители из Пскова, Псковской области и других городов, входящих в Ганзейский союз Нового времени.

Работа должна отражать проблемы молодёжной среды и возможные пути их решения, сложные ситуации в жизни отдельных молодых людей. В основе работы может лежать история из жизни или выдуманный сюжет, через которые можно отразить животрепещущий для молодёжи вопрос и, возможно, дать ответ на него.

Участникам необходимо прислать заполненную заявку в указанные сроки на электронную почту: pgmc-pskov@mail.ru с пометкой «Киномания». Заявку и работу необходимо сдать в организационный комитет не позднее 1 октября 2018 года.