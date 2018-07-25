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Происшествия

Утром на улице Леона Поземского в Пскове столкнулись два автомобиля

25 июля 2018 года, 10:26

В среду, 25 июля, спасательные подразделения принимали участие в ликвидации ДТП в Пскове. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного МЧС.

Сообщение о столкновении двух легковых автомобилей на улице Леона Поземского поступило около 8 часов утра. На помощь пострадавшим в аварии привлекалась одна единица техники и четверо спасателей.

В связи с произошедшим, ГУ МЧС России по Псковской области напоминает автолюбителям телефон экстренного вызова службы спасения – 112, а также единый телефон доверия - 8(8112) 79-99-99.

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