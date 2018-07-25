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Общество

Новый асфальт появился на участке дороги Купуй – Колюбаки – Пашниково в Великолукском районе

25 июля 2018 года, 10:20

Дорожники положили новый асфальт на участке трассы Купуй — Колюбаки — Пашниково в Великолукском районе. Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе областной администрации, здесь отремонтировали фрагмент региональной дороги протяженностью в 1 километр.

Дорожные работы в муниципалитете продолжаются. Подрядчик уже провел фрезерование старого асфальтового покрытия на участке дороги Великие Луки — Невель. В настоящее время здесь выравнивается верхний слой, после чего начнется укладка новой асфальтобетонной смеси. Общая протяженность работ составляет почти 2 километра.

В планах на ближайшее время также ремонт 700 метров на дороге Шимск — Старая Русса — Локня — Великие Луки и 1,5 километров на трассе Горки- Иваново- Овсище — Сопки.

Все работы подрядчик выполняет в рамках контракта с «Псковавтодор» по содержанию дорог. Общая стоимость ремонтов составляет 24 млн рублей.

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