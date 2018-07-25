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Политика

Межевание кладбищ проведут в Печорском районе после прокурорской проверки

25 июля 2018 года, 09:52

Прокуратурой в ходе осуществления надзорных мероприятий установлено, что земельные участки, используемые для погребения в деревне Малы и деревне Старый Изборск Печорского района, не поставлены на государственный кадастровый учет. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

В связи с изложенным прокурор района обратился в Печорский районный суд с исковым заявлением об обязании администрации городского поселения «Печоры» провести межевание земельных участков, используемых под размещение кладбищ, с дальнейшей постановкой их на кадастровый учет.

Судом исковое заявление прокурора района удовлетворено, решение суда в законную силу не вступило.

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