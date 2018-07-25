Открытие восьмого фестиваля «Словенское поле» пройдёт в ближайшую субботу в Изборске

Фестиваль «Словенское поле» в этом году пройдет в восьмой раз. Как сообщили «Псковской правде» в областном комитете по культуре, в нем примут участие 95 поэтов из 18 регионов России, а также Беларуси, Украины, Латвии. Всех их объединяет любовь к России, русской истории и, конечно же, к русской поэзии.

Открытие мероприятия состоится 28 июля у «Священного Холма единения и славы России», где участники совершат приношение земель из исторически значимых мест русской истории, мест воинских сражений, русской доблести и героизма. В церемонии примет участие русский общественный деятель, историк, дипломат, руководитель культурно-просветительского сообщества «Переправа», постоянный член Изборского клуба Александр Нотин.

Далее в «Нескучном садике» музея-заповедника «Изборск» пройдут конкурсные поэтические чтения, выступления поэтов и авторов-исполнителей, встречи с известными российскими писателями. В этом году в рамках фестиваля пройдет конкурс, посвящённый 95-летию со дня рождения известного поэта-фронтовика, одного из основателей псковской писательской организации Игоря Григорьева.

Гостями фестиваля в этом года станут известные русские поэты Владимир Шемшученко и Игорь Тюленев.