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Происшествия

До смерти избивший свою сожительницу опочанин отсидит в колонии десять лет

25 июля 2018 года, 09:22

Житель Опочецкого района, избивший свою сожительницу до смерти, проведет ближайшие 10 лет в колонии особого режима. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

В суде установлено, что в январе 2018 года в деревне Высокое в ходе ссоры, возникшей в результате совместного распития спиртных напитков, мужчина умышленно нанес своей сожительнице многочисленные удары руками и ногами в различные части тела.

В результате указанных преступных действий на теле женщины обнаружены кровоподтеки, раны в области лица, переломы ребер, грудины, характеризующиеся в совокупности, как тяжкий вред здоровью.

Смерть потерпевшей наступила от массивной кровопотери, обусловленной травматическим разрывом селезенки.

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