Псковичам озвучили точное время и место проведения благотворительного концерта Гоши Куценко

Известный российский актер, певец, продюсер, член «Команды 2018» Гоша Куценко и группа «ГК» выступят 28 июля на полигоне «Завеличье» с благотворительным концертом. Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе областной администрации, мероприятие начнется в 13.00 и пройдет в рамках мероприятий открытия Международного конкурса военно-профессионального мастерства «Десантный взвод».

Конкурс продлится до 9 августа. В Псков приедут более 420 военнослужащих из 10 стран мира — России, Алжира, Беларуси, Венесуэлы, Ирана, Китая, Марокко, Пакистана, Судана, ЮАР. Наблюдателями на соревнованиях выступят представители Индии. Техникой и вооружением обеспечит все команды Россия, а вот команда Китая прибудет на конкурс со своей техникой.

Кроме того, в рамках визита артистов планируется подписать соглашение о сотрудничестве между фондом развития Псковской области «Святой равноапостольной княгини Ольги» и фондом Гоши Куценко «Шаг вместе», который помогает детям с ДЦП.