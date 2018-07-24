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Политика

Юрий Ильин: Опыт успешного взаимодействия с общественниками у нас есть

24 июля 2018 года, 16:23

Глава Опочецкого района прокомментировал итоги рабочей встречи полномочного представителя президента РФ в Северо-западном федеральном округе Александра Беглова и врио губернатора Псковской области Михаила Ведерникова с главами муниципальных образований и городских округов, которое прошло в Острове 23 июля.

Главной темой совещания стал вопрос развития территориального общественного самоуправления (ТОС). В заседании участвовали главы муниципальных образований и городских округов, представители органов местного самоуправления, бизнес-сообщества, общественности. Встреча прошла в рамках рабочей поездки полпреда в Островский район.

- ТОСы необходимо создавать и развивать. Это очевидно, - сказал Юрий Ильин. – Граждане должны принимать активное участие в благоустройстве городских территорий и своих дворов. Когда мы работали по программе «Комфортная городская среда», мы выявили группу инициативных граждан, которым небезразлично, как будет выглядеть город. Опыт успешного взаимодействия с общественниками у нас есть. Когда мы работали над благоустройством Парка Победы, мы учли все пожелания активных горожан.

В этом году опочецкие активисты выиграли грант в 50 млн. рублей на благоустройство территории городского вала. В следующем году здесь обустроят зону отдыха и откроют новый туристический маршрут.

- Над проектом работали люди всех поколений, буквально от мала до велика, - продолжает Юрий Ильин. – Молодые мамы решали, где будет детская площадка, старшее поколение вспоминало, где раньше проходили концерты.

Второй важный вопрос, который поднимали на совещании 23 июля, касался майских указов президента.

- Майские указы касаются демографии, образования, медицины, повышения уровня доходов граждан, - продолжает Юрий Ильин. – По всем направлениям мы будем активно работать, в том числе и с общественниками. 

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