Прокурору области Сергею Белову вручили благодарственное письмо президента РФ

23 июля полномочный представитель Президента Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе Александр Беглов в ходе своей рабочей поездки в Псковскую область вручил благодарственное письмо Президента Российской Федерации прокурору Псковской области Сергею Белову за активное участие в работе по подготовке и проведению выборов Президента Российской Федерации. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.
Вручая благодарственное письмо, Александр Беглов отметил, что благодаря совместным, согласованным усилиям органов власти, правоохранительных органов и органов прокуратуры региона удалось обеспечить безусловное исполнение законов при проведении выборов Президента Российской Федерации на территории Псковской области.
Фото предоставлено пресс-службой прокуратуры Псковской области.
В ответном слове Сергей Белов поблагодарил за высокую оценку работы органов прокуратуры области по обеспечению законности во время проведения президентских выборов, отметил большую заслугу в этом всех работников органов прокуратуры региона.