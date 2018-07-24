Прокурору области Сергею Белову вручили благодарственное письмо президента РФ

23 июля полномочный представитель Президента Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе Александр Беглов в ходе своей рабочей поездки в Псковскую область вручил благодарственное письмо Президента Российской Федерации прокурору Псковской области Сергею Белову за активное участие в работе по подготовке и проведению выборов Президента Российской Федерации. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.