Тринадцать малышей появились на свет в псковском перинатальном центре в День города

24 июля глава города Пскова Иван Цецерский по традиции поздравил мам и маленьких псковичей, появившихся на свет в День города. Глава Пскова поинтересовался их самочувствием, вручил им букеты цветов, подарки, приветственные адреса и пожелал новорожденным счастливой жизни, расти здоровыми и смышлеными, радовать родных своими достижениями. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Первой в День города, а именно в 4 часа 34 минуты утра, появилась на свет девочка. Ее семья живет городе Остров, но рожать приехали в Псков. А уже в 8 часов утра на свет появился коренной пскович - мальчик. Его мама - Маргарита Шаргалова очень рада этому событию.

В этот знаменательный день Алена Севастьянова из деревни Репки Псковского района родила двойню: двух мальчиков.

Всего в День города в этом году в Перинатальном центре на свет появились 13 малышей: 6 девочек и 7 мальчиков.

Глава города Иван Цецерский отметил закономерность, что уже на протяжении нескольких лет 23 июля рождается больше мальчиков, чем девочек. По его мнению, для Пскова - города-хранителя европейских рубежей России - это замечательная тенденция, рождаются защитники.