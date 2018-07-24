Правительство РФ предложит индексировать пенсии ежегодно с 1 января

Правительство предлагает изменить сроки индексации пенсий. Повышение пособий хотят перенести на 1 января каждого года. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.

Голикова добавила, что соответствующие предложения планируется внести в законопроект об изменении пенсионной системы ко второму чтению документа. Об этом пишет «Интерфакс». Сейчас пенсии индексируются дважды в год — 1 февраля на уровень инфляции и 1 апреля в зависимости от доходов Пенсионного фонда России, уточняет телеканал 360.

Госдума 19 июля в первом чтении приняла законопроект о пенсионной реформе. Согласно проекту, пенсионный возраст для женщин будет постепенно увеличен до 63 лет, а для мужчин — до 65 лет. За счет изменений правительство рассчитывает обеспечить прирост средней пенсии в России на 7% в год — это около тысячи рублей в денежном выражении.