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Общество

Астрономы приглашают псковичей полюбоваться полным лунным затмением с помощью телескопа

24 июля 2018 года, 15:17

27 июля в 20.00 на горе Соколиха у монумента в честь Ледового побоища в рамках проекта «Команда2018» состоится мероприятие «АстроПсков». Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

В этот вечер состоятся: полное лунное затмение – редчайшее астрономическое событие, одно из самых продолжительных в 21 веке, и великое противостояние Марса – происходит раз в 15-17 лет.

ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЯ

20.00 – 21.30 – Детская астрономическая площадка для юных любителей астрономии;

20.00 – 23.00 – Интерактивная площадка для тех, кто готов отвечать на вопросы, любит одновременно действовать и познавать новое (астроквест, викторины, конкурс, игры);

21.00 – 23.00 – Астролекторий для тех, кто предпочитает смотреть, слушать и сам задавать вопросы;

21.30 – 01.00 – Посмотрелки – астронаблюдения в различные модели телескопов полного лунного затмения, Марса, Сатурна и других космических объектов.

- С собой приносите термоса с чаем и что-нибудь вкусное, будем вместе пить чай, смотреть в небо и говорить о космосе. В случае пасмурной погоды мероприятие не отменяется, не будет только Посмотрелок. В случае дождя мероприятие отменяется без дополнительного уведомления, - сообщают организаторы.

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