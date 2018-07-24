Астрономы приглашают псковичей полюбоваться полным лунным затмением с помощью телескопа

27 июля в 20.00 на горе Соколиха у монумента в честь Ледового побоища в рамках проекта «Команда2018» состоится мероприятие «АстроПсков». Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

В этот вечер состоятся: полное лунное затмение – редчайшее астрономическое событие, одно из самых продолжительных в 21 веке, и великое противостояние Марса – происходит раз в 15-17 лет.