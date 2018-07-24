Астрономы приглашают псковичей полюбоваться полным лунным затмением с помощью телескопа

27 июля в 20.00 на горе Соколиха у монумента в честь Ледового побоища в рамках проекта «Команда2018» состоится мероприятие «АстроПсков». Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.
В этот вечер состоятся: полное лунное затмение – редчайшее астрономическое событие, одно из самых продолжительных в 21 веке, и великое противостояние Марса – происходит раз в 15-17 лет.
20.00 – 21.30 – Детская астрономическая площадка для юных любителей астрономии;
20.00 – 23.00 – Интерактивная площадка для тех, кто готов отвечать на вопросы, любит одновременно действовать и познавать новое (астроквест, викторины, конкурс, игры);
21.00 – 23.00 – Астролекторий для тех, кто предпочитает смотреть, слушать и сам задавать вопросы;
21.30 – 01.00 – Посмотрелки – астронаблюдения в различные модели телескопов полного лунного затмения, Марса, Сатурна и других космических объектов.
- С собой приносите термоса с чаем и что-нибудь вкусное, будем вместе пить чай, смотреть в небо и говорить о космосе. В случае пасмурной погоды мероприятие не отменяется, не будет только Посмотрелок. В случае дождя мероприятие отменяется без дополнительного уведомления, - сообщают организаторы.