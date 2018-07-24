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Политика

Валентина Понизовская: ТОС нужны, чтобы развивать территории

24 июля 2018 года, 15:06

Глава Красногородского района Валентина Понизовская прокомментировала итоги вчерашнего совещания с главами муниципалитетов, которое провел полпред президента в СЗФО Александр Беглов в рамках рабочей поездки в Островский район. Главной темой совещания стал вопрос развития территориального общественного самоуправления (ТОС). В заседании участвовали главы муниципальных образований и городских округов, представители органов местного самоуправления, бизнес-сообщества, общественности. Встреча прошла в рамках рабочей поездки полпреда в Островский район.

- У нас в районе в деревне Синяя Никола уже предпринята попытка создания ТОС из числа местных жителей и питерских дачников, - рассказала Валентина Понизовская. - Правда, пока ТОС не зарегистрирована как юридическое лицо, но мы готовы оказать инициативной группе граждан любое содействие, юридическое, консультационное, помочь с оформлением документов. Регистрация даст возможность общественникам получать субсидии как НКО. ТОС нужны, чтобы помочь развитию территорий, и администрация поддерживает их создание. 

По словам Валентины Понизовской, в последние годы в районе появляется все больше активных граждан. Их мнение всегда учитывают при реализации общественно значимых проектов. 

- Мы второй год работаем по программе "Комфортная городская среда". Очень рады, что есть возможность получить дополнительное финансирование. Люди охотно подают заявки. Общественники сами решают, что в первую очередь требует благоустройства.

В этом году в Красногородске заканчивают работы по асфальтированию площадки около районной поликлиники и дворовой территории по ул. Советской. За необходимость обустройства этих объектов выступили сами жители Красногородска. 

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