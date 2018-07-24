У стен псковского Кремля в День Святой княгини Ольги прошёл торжественный молебен

24 июля у Троицкого кафедрального собора, на Вечевой площади псковского Кремля, прошел торжественный молебен, посвященный памяти равноапостольной княгини Ольги. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе муниципалитета.

В мероприятии приняли участие митрополит Псковский и Порховский Тихон, врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников, глава города Пскова Иван Цецерский, а также псковичи и гости города.

Митрополит Псковский и Порховский Тихон обратился к присутствующим с напутственными словами и отметил значимость праздника, его необходимость для духовного единения людей. Рассказал об истории становления православия и о правлении княгини Ольги на Руси и пригласил всех на трапезу у стен собора.

Помимо этого, владыка сказал, что решением Священного Синода от 14 июля 2018 года епископом Уржумским и Омутнинским назначен Фома (ранее - епископ Гдовский, викарий Псковской епархии). Пожелал ему божьего благословения и сил на новом месте.

24 июля традиционно, в день, когда Русская Православная Церковь вспоминает святую равноапостольную княгиню Российскую Ольгу, во всех православных храмах Пскова служат Божественную литургию.

Накануне в селе Выбуты состоялся водосвятный молебен в честь святой равноапостольной великой княгини Ольги. По преданию, она родилась на Псковской земле, в селе Выбуты, в языческой семье из династии Изборских князей.