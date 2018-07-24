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Общество

Три десятка пожаров помогли потушить добровольцы с начала года в Псковской области

24 июля 2018 года, 12:56

С момента принятия Федерального закона №100 «О добровольной пожарной охране» в Псковской области добровольное движение не только удалось возродить, но и значительно расширить. Результатом планомерной работы стало, то, что на сегодняшний день в реестре добровольных пожарных Псковской области зарегистрировано 7650 человек. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного МЧС.

На сегодняшний день в целях улучшения противопожарной защиты населения Псковской области на территории области создано 143 подразделения добровольной пожарной охраны.

С начала года добровольные пожарные команды Псковской области принимали участие в тушении 30 пожаров и различных возгораний. При этом было задействовано 30 единиц пожарной техники и 60 человек личного состава ДПО. Добровольцами на пожарах спасено материальных ценностей на сумму более 100 тыс. рублей.

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